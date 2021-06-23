Son dakika gündem: Bakan Akar, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bajwa'yı kabul etti
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Son dakika gündem: Bakan Akar, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bajwa'yı kabul etti

Son dakika gündem: Bakan Akar, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bajwa'yı kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Javed Qamer Bajwa'yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Javed Qamer Bajwa'yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Javed Qamer Bajwa'yı kabul etti.

(Ali Nargüner/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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