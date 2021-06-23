Son dakika gündem: Bakan Akar, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bajwa'yı kabul etti

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Javed Qamer Bajwa'yı kabul etti.