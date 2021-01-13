Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Khan'ı kabul etti

Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Khan'ı kabul ettiMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mujahid Anwar Khan'ı kabul etti.

Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Khan'ı kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mujahid Anwar Khan'ı kabul etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mujahid Anwar Khan'ı kabul etti. Görüşmeye Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı