Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Khan'ı kabul etti
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Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Khan'ı kabul etti

13.01.2021 15:42 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:01
Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Khan'ı kabul etti

Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Khan'ı kabul ettiMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mujahid Anwar Khan'ı kabul etti.

Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Khan'ı kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mujahid Anwar Khan'ı kabul etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mujahid Anwar Khan'ı kabul etti. Görüşmeye Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı" denildi.

ANKARA, -


Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Khan'ı kabul etti
Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Khan'ı kabul etti
Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Khan'ı kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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