Son dakika haber: Bakan Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanını kabul etti
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Son dakika haber: Bakan Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanını kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber: Bakan Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanını kabul etti

Son dakika politika haberi: MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı kabul etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı kabul etti.

Bakan Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

Son dakika haber: Bakan Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanını kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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