Bakan Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü
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Bakan Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü

Bakan Akar, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Arif Alvi görüşmede, İslamofobi gibi büyük zorluklarla başa çıkmak için birlik olunmasının önemine vurgu yaparken, Pakistan ve Türkiye'nin uluslararası konularda aynı görüşlere sahip olduğunu ifade etti. Pakistan'ın Afganistan'da barış ve istikrar ortamı için samimi bir rol oynadığını kaydeden Alvi, ülkesinin Afganistan'da devam eden iç savaştan etkilendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Alvi ayrıca, Keşmir konusunda Pakistan'ı desteklediği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakan Akar da görüşmede, İslam dünyasının farklı sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Akar, iki ülkenin askeri, eğitim de dahil olmak üzere savunma sektöründe iş birliğini geliştirmesi gerektiğini dile getirdi. Karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda ortak çabalara vurgu yapan Bakan Akar, Türkiye'nin Keşmir sorununda Pakistan'ı desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Akar görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye davetini içeren mektubunu Cumhurbaşkanı Alvi'ye sundu.

(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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