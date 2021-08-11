Bakan Akar, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü
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Bakan Akar, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü

Bakan Akar, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan'da ülkenin Başbakanı Imran Khan ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan'da ülkenin Başbakanı Imran Khan ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ziyaretinin ikinci gününde temaslarına başladı. Bakan Akar, temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Imran Khan ile görüşme gerçekleştirdi. Pakistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede yaptığı konuşmada Pakistan ve Türkiye'nin karşılıklı güven ve desteğin bulunduğu tarihi kardeşlik bağlarına sahip olduğunu söyleyen Pakistan Başbakanı Khan, Pakistan'ın Türkiye'deki orman yangınları için mümkün olan yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Khan, savunma alanında iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cammu ve Keşmir'deki anlaşmazlık başta tüm konularda Pakistan'a olan tutarlı desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecini ilerletmek ve siyasi bir çözüm sağlamak için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini vurgulayan Khan, Afganistan'da müzakere edilmiş bir siyasi anlaşmanın anlaşmazlıkların çözümünün tek yolu olduğunu söyledi.

Bakan Akar ise Cammu ve Keşmir dahil tüm konularda Türkiye'nin Pakistan'a verdiği desteği yineledi. Akar, Türkiye'nin Afganistan'da siyasi çözümü sağlama çabalarına devam edeceğini kaydetti.

(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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