Bakan Akar oyunu Mehmetçik'ten yana kullandı

09.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:14

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması'nda oyunu Mehmetçik'ten yana kullandı.

Akar, konuk olduğu AA Editör Masası'nın ardından, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyareti sırasında Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katılan Bakan Akar'a, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu tarafından fotoğraflara ilişkin bilgi verildi.

"Haber" kategorisindeki oyunu, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırdığı Tel Halaf bölgesinde bir çocuğa şeker ikram ettiği sırada çekilen "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafa veren Akar, diğer kategorilerdeki fotoğrafları da tek tek inceledi.

"Yaşam" kategorisinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının ardından okula giden çocukların yer aldığı "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafı beğenen Akar, "spor" kategorisinde ise oyunu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında verdiği asker selamının bulunduğu "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraf için kullandı.

Ziyaret sırasında Kazancı tarafından Akar'a, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gösterilen sevgi gösterilerine asker selamı ile karşılık verdiği sırada çekilen fotoğrafı da hediye edildi. Bakan Akar, fotoğraf için teşekkür etti ve asker selamı vererek objektiflere poz verdi.

Kaynak: AA