Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığında "Afganistan" toplantısı
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Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığında "Afganistan" toplantısı

Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Pakistan'da iltica başvuru merkezi kurulacağı iddiasına ilişkin, "Öyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Pakistan'da iltica başvuru merkezi kurulacağı iddiasına ilişkin, "Öyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil." dedi.

Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katılımıyla Afganistan'daki faaliyetlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ve Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı da katılarak Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki faaliyetler ve ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Akar, çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Bakan Hulusi Akar, toplantı sonrası AA muhabirinin, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Sayın Birleşik Krallık Savunma Bakanı, Birleşik Krallığın ülkesine götürmeyi planladığı Afganlar için Afganistan dışında, iltica başvuru merkezleri kuracaklarından söz ediyor. Ama basına yansıtıldığının aksine Bakan ne Türkiye ne de Pakistan'dan bahsediyor. Makalede böyle bir şey yok. Böyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil."

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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