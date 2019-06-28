Bakan Akar Osaka'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya programına eşlik etmek için Osaka'ya gitti. NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya programına eşlik etmek için Osaka'ya gitti.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA