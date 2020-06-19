Bakan Akar, operasyonu sınır hattından takip ediyor MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu, kuvvet komutanlarıyla birlikte sınır hattından takip ediyor.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu, kuvvet komutanlarıyla birlikte sınır hattından takip ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte Şırnak'a gitti.

Askeri helikopterlerle 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geçen Bakan Akar ve komutanlar, sınır hattındaki birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Bakan Akar ve komuta kademesi daha sonra, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi'ne geçti.

Son dönemde, Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine, taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak, hudutlar ile halkın güvenliğini tehdit eden PKK'ya yönelik TSK tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu ile Haftanin'de teröristlere ait hedefler tek tek yerle bir ediliyor.

Kaynak: DHA