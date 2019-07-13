Bakan Akar: Operasyonlarımız artan bir şiddette devam edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör belasını bitirmekte kararlıyız. Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor, devam edecek. 27 Mayıs'tan bugüne kadar 61'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcıları ile '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törene katıldı. 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gaziler ve ailelerinin de katıldığı törende konuşan Bakan Akar, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurum ve kuruluşlarına sızan FETÖ'nün hain mensuplarının 15 Temmuz'da millete, devlete, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) demokrasiye karşı ülke tarihinde görülmemiş bir ihanete kalkıştığını ifade etti.

'DİRİLİŞ DESTANI OLARAK TARİHE GEÇTİ'

Bakan Akar, "Şanlı tarihi boyunca karşılaştığı zorlukları bir ve beraber olarak aşan asil millet, 15 Temmuz gecesi de hainler karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek siyasi liderliğinde, yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut oldu. Demokratik değerler uğruna iman dolu göğüslerini siper eden milletin TSK, jandarma ve emniyet güçleri vatansever evlatlarıyla bu alçakların hain darbe girişimini akamete uğrattı. Tıpkı Çanakkale'de ve Milli mücadelede olduğu gibi egemenliği, bağımsızlığı, Milli ve manevi değerleri uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan asil milletimizin 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret, fedakarlık ve kahramanlık yeni bir diriliş destanı olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Asil milletimiz 15 Temmuz'da egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu, Milli iradeye kimsenin ipotek koyamayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir."

'FETÖ TEMİZLENDİKÇE GÜÇLENİYORUZ'

Bakan Akar, TSK'nın FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Terörle mücadele harekatları kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Pençe Harekatı başta olmak üzere düzenlenen harekatlarda ve sayısı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar, FETÖ'den temizlendikçe güçlendiğimizin en açık göstergesidir. Asil milletimiz ordusuyla arasını açmak isteyenlere itibar etmedi, terör örgütünün hain planına engel oldu, ordusuna sahip çıktı, ordu-millet anlayışımızın en güzel örneklerini sergiledi. 15 Temmuz'dan bugüne kadar olan süreçte TSK personeli; bu asil milletin gerçek vatansever evlatları, karada, denizde ve havada, 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü gayretle çalıştı, kendilerine verilen her türlü görevi yerine getirdi. TSK'da en küçük bir zafiyet yaşanmaması için büyük fedakarlıklar gösterilmiştir ve gösterilmektedir. Her zamankinden daha güçlü ve daha kararlı olan silah arkadaşlarımın, mesleğe adanmışlık duygusuyla ortaya koyduğu fedakarlık ve kahramanlıklar, her türlü takdirin üzerindedir."

Bakan Akar, 15 Temmuz sonrası yüzde 70'lere varan yerli ve milli savunma sanayinin ürettiği MİLGEM'ler, taarruz ve genel maksat helikopterleri, silahlı, silahsız İHA'lar, fırtına obüsleri ve optik sistemler başta olmak üzere envantere giren modern harp silahı ve araçlarının TSK'nın karada, denizde ve havada etkinliğini ve caydırıcılığını her geçen gün artırdığını kaydetti.

TERÖRLE MÜCADELE

Bakan Akar, yerli ve milli silah sistemleri ile donatılmış TSK'nın başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin faaliyetleri olmak üzere, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta milletin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayarak şöyle devam etti:

"Terör belasını bitirmekte kararlıyız. Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor, devam edecek. 27 Mayıs'tan bugüne kadar 61'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, mavi vatanımızda ve semalarımızda devletimizin bekası, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken aynı anda NATO, AB, BM ve AGİT bünyesindeki görevlerini de başarıyla yerine getirmekte, bölgesel-küresel barış ve istikrara katkı sağlamakta, başta NATO olmak üzere uluslararası ortamda saygın ve seçkin yerini korumaktadır."

ANKARA,

Kaynak: DHA