Bakan Akar: Operasyon bölgelerimizde koronavirüs vakamız olmadı
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Bakan Akar: Operasyon bölgelerimizde koronavirüs vakamız olmadı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin, "Bizim için en korkulu rüya operasyon bölgelerine bu salgının sıçramasıydı.

Bakan Akar: Operasyon bölgelerimizde koronavirüs vakamız olmadı
20.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:16

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin, "Bizim için en korkulu rüya operasyon bölgelerine bu salgının sıçramasıydı. Böyle bir şey olduğunda karşınızda terörist, arkanızda virüs çok sıkıntılı, istenmeyen durumlarla karşılaşabilirdik. Alınan tedbirlerle çok şükür şu ana kadar operasyon bölgelerimizde bizim koronavirüs vakamız olmadı" dedi.

Milli Savunma Bakanlığında, Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Bakan Yardımcıları ile Bakanlık personelinin yanı sıra şehit aileleri ve gazileri katıldı. Sınırlı katılımla gerçekleştirilen törende koronavirüs tedbirleri uygulandı. Tören öncesi salon dezenfekte edildi, girişte katılımcılara maske dağıtıldı ve sosyal mesafe kuralına uyuldu.

'SÜRECİ BAŞARIYLA YÖNETTİK'Bakan Akar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle yaşamanın önemine değindi. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bütün bakanlık, kurum, kuruluşlarının birlik, beraberlik, koordinasyon içerisinde Kovid-19'a karşı mücadelede önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Akar, Milli Savunma Bakanlığı olarak da ilk günden itibaren hem bireysel hem de kurumsal koruyucu, önleyici tedbirleri hayata geçirdiklerini anımsattı. Akar, bu kapsamda öncelikli olarak Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'ni (KOMMER) kurduklarını, merkezin en alttaki üs bölgelerine, gemilere, filolara kadar süreci başarıyla yönettiğini kaydetti.'ŞU ANDA 156 POZİTİF ARKADAŞIMIZ VAR'Akar, kaynağa zamanında erişmek maksadıyla filyasyon ekipleri oluşturduklarını, Vaka Takip Yazılımı ile bilgisayar üzerinden süreci takip ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Bizim için en korkulu rüya operasyon bölgelerine bu salgının sıçramasıydı. Böyle bir şey olduğunda karşınızda terörist, arkanızda virüs çok sıkıntılı, istenmeyen durumlarla karşılaşabilirdik. Alınan tedbirlerle çok şükür şu ana kadar operasyon bölgelerimizde bizim koronavirüs vakamız olmadı. Gemilerimiz, filolarımız çok önemli. Bu konuda da ilgili arkadaşlarımızın aldığı tedbirlerle oralarda da zorluk yaşanmadı. Şu ana kadar gelinen noktada rakamlara bakıldığında gerçekten övünülecek bir durum var. Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ordular ABD, Almanya, Rusya, İtalya, Fransa gibi, vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde TSK en başarılı durumda. Bundan dolayı emeği geçenleri tekrar kutluyorum, gerçekten büyük bir başarı bu. Şu anda 156 pozitif arkadaşımız var, bunların tamamı kontrol altında ve bunların hiçbirinde kritik durum yok."Akar, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden uzman memur Levent Ünver ile işçi Avni Öztürk'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini de iletti.'HAFTADA 500 ADET SOLUNUM CİHAZI'Bakanlık olarak koronavirüs salgınıyla mücadeleye koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin üretimi yönünde de katkı sağladıklarını ifade eden Akar, "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz (MKEK) tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Sahra adı verilen mekanik solunum cihazını hem tasarladı hem üretti. Cihazın sertifikasyon sürecinin bugün yarın bitmesini bekliyoruz. Bu bittikten sonra tamamen milli ve yerli, tasarımı da bize ait olmak üzere Sahra solunum cihazını haftada 500 adet üretmeye başlayacağız" dedi.'35 MİLYON MASKE, 160 TON DEZENFEKTAN'Yerli olarak ürettikleri termal kameraları da birliklere dağıttıklarını belirten Akar, MKEK tarafından yapılan maske üretim tezgahlarının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordine edilerek Kırıkkale Halk Eğitim'e teslim edildiğini söyledi. Bakanlığa bağlı kurum ve fabrikalarda maske, tulum ve dezenfektan gibi koruyucu sağlık malzemelerinin üretiminin devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bugüne kadar 35 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 160 ton dezenfektan üretildi. Bütün bunları Silahlı Kuvvetlerimize ve ilgili kurumlarımıza ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere normalleşme yönündeki çalışmalarımız kapsamında bir takvim belirledik ve bu takvim üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.'1 OCAK'TAN BU YANA 1411 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Koronavirüs salgını ile ilgili gerekli tedbirler alınırken terörle mücadelenin de artan bir tempoda devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bu çerçevede 5 operasyon bölgesinde, mavi vatanımızda TSK'nın kahraman mensupları büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiriyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Oradaki arkadaşlarımız kahraman ve fedakarca mücadeleyi sürdürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist yapılan operasyonlar sonucu etkisiz hale getirildi" dedi.'RUSLARLA KOORDİNELİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR'Akar, mutabakatlar kapsamında İdlib'deki faaliyetlerin de devam ettiğini vurgulayarak, "Bir takım radikal grupların yaptığı provokasyonlar, girişimler oldu. Ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması ve evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde tekrar evlerine dönmelerini sağlamak için orada yoğun ve kapsamlı bir çalışma içindeyiz. Ruslarla koordineli yaptığımız çalışmalar var. Bazı aksaklıklar, bazı ateşkes ihlalleri olmakla birlikte genel anlamda ateşkese uyuluyor, istikrara doğru çok emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Bunun göstergesi olarak 300 bin Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli olarak topraklarına dönmüş bulunuyor" diye konuştu.  'LİBYA'DA DENGELER DEĞİŞTİ'Libya'daki askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerinin de devam ettiğini belirten Akar, "TSK unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya'daki dengeler önemli oranda değişti. Ülkenin birliği, beraberliği, bütünlüğü için çalışan UMH unsurları büyük başarılar sağladı" dedi.

Akar, Türkiye'nin Libya'daki tüm faaliyetlerinin muhatabının Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya hükümeti, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Libya Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac olduğunu da vurguladı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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