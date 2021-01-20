Bakan Akar: "Önümüzdeki dönemde Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek."
20.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:34
Bakan Akar: "Önümüzdeki dönemde Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek.
Bakan Akar: "Önümüzdeki dönemde Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer