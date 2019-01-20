Bakan Akar Önümüzde Münbiç, Fırat'ın Doğusu Var, Hazırlıklar Tamam

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcının birinci yıl dönümünde Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulundu. Akar, burada yaptığı konuşmada, Şu anda önümüzde duran bir problem sahası Münbiç var, Fırat'ın doğusu var. Orada da teröristleri kazdıkları çukurlara gömmek üzere hazırlıklarımızı tamamlamış buluyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da yapılacaktır dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Bakan Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz'ün yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın annesi Sevim, babası Canpolat Usta ve harekatta gazi olan Üsteğmen Özgür Ocak ile Zeytin Dalı Harekatının başlangıcının birinci yıl dönümünde Hatay'a gitti. Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindeki heyet, Valilik ziyaretinin ardından, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan komandolarla bir araya geldi.

Burada, harekata katılan birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemeler sırasında faaliyetlere ilişkin brifing alan ve talimatlar veren Bakan Akar, Mehmetçik'e hitap etti. Bakan Akar, bugüne kadar mesleğe adanmışlık duygusuyla gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden fedakarlıkla yapılan başarılı çalışmalardan dolayı personeli tebrik etti, TSK için en öncelikli görev ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği ile 780 bin kilometre kare vatan toprağının ve 81 milyon vatandaşımızın rahatı, huzuru, birliği ve güvenliğidir. Bize düşen nerede olursak olalım elimizden gelenin en iyisini yapmaktır dedi.

'TERÖRİSTLER BURADA DA KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMÜLDÜLER'

Türkiye'nin ve bölgenin güvenliği ile milletin refahı için çalışmaya devam edildiğini belirten Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'ten itibaren başlattığımız kararlı mücadeleyle girilemez denilen yerlere girdik, çıkılamaz denen yerlere çıktık. Ardından çukur operasyonlarını da başarılı şekilde gerçekleştirdik. Teröristler burada da kazdıkları çukurlara gömüldüler ifadelerini kullandı.

Ardından 15 Temmuz'da FETÖ tarafından hain darbe girişimine maruz kalındığını ve bununla da en iyi şekilde mücadele edildiğini ifade eden Bakan Akar, İçimizdeki hainlerden temizlendikçe güçlendik, güçleniyoruz. Personel azaldı ancak TSK'nın etkinliği ve kalitesi arttı. diye konuştu.

Darbe girişiminden sadece bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlatıldığını ve başarıyla tamamlanan bu harekat esnasında 3 binin üzerinde radikal DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Bakan Akar, DEAŞ'la en etkili mücadeleyi biz yaptık. Diğer ülkeler daha çok havadan bu mücadeleyi yürüttü. Türk Silahlı Kuvvetleri dışında DEAŞ'a karşı göğüs göğüse muharebe eden olmadı dedi.

Bakan Akar, Fırak Kalkanı Harekatınıdan sonra bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, PKKKCKPYDYPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 20 Ocak 2018'de saat 17.00'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini kaydetti. Akar, TSK; Jandarma, Emniyet Güçleri ve Güvenlik Korucuları birlikte omuz omuza mücadele ederek, şehir merkezini, tüm tahminlerin aksine 59 günde kontrol altına aldı. Sivillere ve masum insanlara, tarihi eserlere, dini ve kültürel değerlere, çevreye başka hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyet gösterildi dedi.

Harekatta bugün kadar 4 bin 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bakan Akar, bölgede halen mayın ve El Yapımı Patlayıcı temizleme faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti. Bakan Akar, ayrıca, Türkiye'nin desteğiyle bölgede güvenlik, eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında büyük dönüşüm yaşandığını, 'Afrin Afrinlilerindir' düşüncesinden hareketle gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde, Suriyelilerin evlerine sorunsuz bir şekilde dönmekte olduğunu söyledi. Akar, TSK'nın insani yardım faaliyetlerinin emniyetini sağladığı bölgelerde sağlık hizmeti de sunduğunu ve şu ana kadar 35 bin civarında kişiye sağlık hizmet sunulduğunu belirtti.

'67 GAZİ İSTİRAHAT YERİNE TEKRAR HAREKAT ALANINA DÖNDÜ'

Zeytin Dalı Harekatı'nın bir kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Bakan Akar, Mehmetçik'in burada yalnız askeri değil; aynı zamanda milli, manevi, medeni ve yüksek ahlaki değerlere dayalı asil davranışlarıyla tarihimize yaraşır insani bir başarı da kazandığını sözlerine ekledi.

Başarılarda en büyük payın, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize ait olduğunu ifade eden Bakan Akar, kahraman ve fedakar 67 gazinin tedavilerinin ardından, istirahat etme imkanı varken bunu kullanmayıp, harekat alanına tekrar döndüğünü ve bu olayın altın harflerle tarihe yazıldığını sözlerine ekledi.

Bu vesileyle şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet, kahraman gazilere acil şifalar dileyen Bakan Akar, Şehit ve gazilerimizin kanları yerde bırakılmadı, bundan sonra da asla bırakılmayacak. Sevdiklerinizin gözyaşlarının hesabı soruldu, bundan sonra da sorulacak diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDE MÜNBİÇ, FIRAT'IN DOĞUSU VAR'

Münbiç ve Fırat'ın doğusunun terörden temizlenmesi ve güvenli hale getirilmesi konusuna da değinen Bakan Akar, şunları söyledi

Şu anda önümüzde duran bir problem sahası Münbiç var, Fırat'ın doğusu var. Bununla ilgili gerekli hazırlıklarımız yapıldı, yapılıyor, planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz, milletimizin güveni, desteği tam. Bu sevgi, güven ve duadan aldığımız güçle orada da teröristleri kazdıkları çukurlara gömmek üzere hazırlıklarımızı tamamlamış buluyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da yapılacaktır. Bundan öncekilerde olduğu gibi burada da, yeri ve zamanı geldiğinde, teröristler kazdıkları çukurlara gömülecekler ve Münbiç gerçek sahiplerine teslim edilecek.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünden, siyasi birliğinden yana olduğunu ifade eden Bakan Akar, mücadelenin Kürtlere karşı değil, tüm bölge halkını tehdit olan PKKYPGPYD ve DEAŞ'a karşı yürütülmekte olduğunu; bölgedeki tüm terör örgütlerinin ortadan kaldırılarak, Türkiye'nin Güneyinde bir terör koridoruna asla müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Bakan Akar, 'Mavi Vatan' olarak adlandırılan 462 bin kilometre kareyi kapsayan denizlerde de mevcut sorunların barış, huzur, güven, iyi komşuluk ve işbirliğinden yana bir yaklaşımla sonuca kavuşturulmasını istendiğini belirterek, Bunun yanında uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunmasına da taviz verilmeden kararlılıkla devam edilecektir. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta TSK her türlü tedbiri almaktadır, durum yakından takip edilmektedir. Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye müsaade edilmeyecektir diye konuştu.

'SİZLERİ SEVİYORUZ, GÜVENİYORUZ'

Faaliyetlerdeki başarının, personelin üstün eğitimi, fedakarlığı ve kahramanlığı sayesinde sağlandığını belirten Akar, şöyle konuştu

Bu coğrafyada var olmak için başarılı ve güçlü olmak, etkin, caydırıcı, saygın niteliklerimizi korumak ve arttırmak zorundayız. Asil milletin bağrından çıkan TSK, Atatürk ilkelerinin özünü teşkil eden akıl ve bilim ışığında, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda, milletinin emrinde ve görevinin başındadır. Peygamber ocağı ordumuz asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden aldığı güçle, görevini 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla, ciddiyet ve samimiyetle yerine getirmeye devam edecektir. Bu yolda en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı ise bu güvene layık olmaktır. Sizleri seviyoruz, güveniyoruz, sizlerin de bu güvene layık olacağına inanıyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEHMETÇİĞE HİTAP ETTİ

Bakan Akar, harekata katılan birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemeleri sırasında komandolara hitap ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonundan görüntülü arayarak, Mehmetçiğin selamını Erdoğan'a iletti. Mehmetçik'e hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde şehitlere rahmet gazilere şifa diledi. Harekatın birinci yıl dönümünün duygularla dolu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin harekatının tüm hassasiyetleriyle teröre karşı nasıl kutlu bir mücadele olduğunu unutmamız mümkün değidir. Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacaktır dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde Afrin'de gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak ve hiçbir zaman gerek Afrin'de, gerek Cerablus'ta gerek El Bab'ta bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir. Bunlar Türk askerini, Özgür Suriye Ordusu'nu durduramayacağı gibi burada tüm Suriyeli kardeşlerimize bir an önce özgürlüklerine kavuşma imkanını vermek hedefimizdir. Suriye'nin toprak bütünlüğü artık bizim teminatımız altındadır ve burada herhangi bir bölmeye asla müsaade edilmeyecektir diye konuştu.

Programı dolayısıyla Ordu'da olduğunu belirten Erdoğan, komandolara selamlarını ileterek, Mücadeleniz kutlu bir mücadeledir, sizleri gözlerinizden öpüyorum diye konuştu. Erdoğan konuşmasının ardından Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın annesi Sevim, babası Canpolat Usta ve harekatta gazi olan Üsteğmen Özgür Ocak ile de telefonla görüştü.

Kaynak: DHA