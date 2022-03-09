Bakan Akar: Olumlu gelişmeler bekliyoruz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Ukrayna'daki 2 uçağı ve Rus limanlarındaki gemiler ile ilgili önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi.

Bakan Akar, TBMM'deki AK Parti grup toplantısı girişinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini belirten Akar, "Birinci konu; ateşkesin bir an önce gerçekleştirilmesi, barış ve huzurun gelmesi. Türkiye olarak bizim orada 2 uçağımız var. Aynı zamanda Rus limanlarında gemilerimiz var. Bir an önce planlandığı şekliyle, güvenli bir şekilde Türkiye'ye gelmesi. Önümüzdeki saatlerde, günlerde bu konuda olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

Bakan Akar, gemilerin seyahati sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurların refakatinin olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, "Bu aşamada ona gerek yok. O ticaret gemileri, Rus gemileri zaten. O gemilerin gelmesi konusunda gerekli güvenliği Rusya tarafı karşılayacak" ifadelerini kullandı. Bakar Akar, "Bir takvim verildi mi?" sorusuna ise "Mümkün olan en erken zamanda" cevabını verdi.

Bakan Akar ayrıca, gemi sayısına ilişkin ise, "Sayılar değişik. Daha önce ticari olarak anlaşması yapılmış gemilerimiz var. Onun dışında Türk bandıralı gemilerimiz var hem Rus hem de Ukrayna limanlarında. Onlar dolayısıyla Rus limanlarındakilerle ilgileniyorlar. Gayet olumlu, yapıcı cevaplar aldık. Olumlu gelişmeler bekliyoruz, önümüzdeki saatlerde, günlerde" diye konuştu. (DHA)