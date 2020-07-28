Bakan Akar:  NATO Türkiye'nin güvenliğinin merkezindedir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Akar:  NATO Türkiye'nin güvenliğinin merkezindedir

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "NATO, Türkiye'nin güvenliğinin merkezindedir, Türkiye de NATO'nun. Türkiye, NATO'nun misyon ve operasyonlarına katkı sunan ilk beş ülke, NATO'ya finansal açıdan katkı sunan ilk sekiz ülke arasında yer alıyor.

Bakan Akar:  NATO Türkiye'nin güvenliğinin merkezindedir
28.07.2020 23:56 | Son Güncelleme: 28.07.2020 23:59

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "NATO, Türkiye'nin güvenliğinin merkezindedir, Türkiye de NATO'nun. Türkiye, NATO'nun misyon ve operasyonlarına katkı sunan ilk beş ülke, NATO'ya finansal açıdan katkı sunan ilk sekiz ülke arasında yer alıyor. NATO'ya bağlılığımız sağlamdır ve üzerimize düşen sorumluluğu almaya devam edeceğiz." dedi. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu 'Turkish Heritage Organization'ın internet üzerinden düzenlediği, 'Türkiye'nin Milli Savunma Stratejisi ve Bölgedeki Son Gelişmeler' başlıklı panele katılarak değerlendirmelerde bulundu. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin neredeyse 1800 kilometre sınırının olduğuna dikkati çeken Bakan Hulusi Akar, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi enerji denklemin dışında tutan enerji projeleri başarısızlığa mahkumdur. Biz bölgede barış ve istikrarın, diyalog ile başarılabileceğine inanıyoruz. Bizim ne Kürtler ile ne de diğer etnisitelerle bir sorunumuz vardır. Biz yüzyıllardır Kürtlerle birlikte yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Nasıl ki DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorsa, PKK da Kürtlerin temsilcisi değildir. Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim tek mücadelemiz PKK/YPG ve diğer terör örgütleri iledir." ifadelerini kullandı. 

Bakan Akar, Türkiye'nin sınırlarını ve vatandaşların güvenliğini korumak için Suriye'de 4 büyük operasyon yaptığını hatırlatarak, "Biz bu operasyonları azami dikkatle yaptık. Asla bir sivili, bir tarihi ya da dini mekanı ya da ortamı hedef almadık. Biz sivil, demokratik ve siyasi olarak birleşmiş bir Suriye istiyoruz. Aynı zamanda Türkiye, rejim ya da herhangi bir terör örgütünün kendisine yönelik saldırısına meşru müdafaa ile yanıt vermeyi sürdürecektir." mesajını verdi.BAĞIMSIZ VE EGEMEN BİR LİBYA Libya ve Türkiye'nin 500 yıllık ortak kültür ve tarihe sahip olduğunu belirten Bakan Akar, "Bizim Libya'daki temel hedefimiz, Libyalılar önderliğinde, tüm Libyalıları kucaklayan, toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine dokunulmamış bağımsız ve egemen bir Libya'dır. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya, Fransa ve Suudi Arabistan gibi bazı ülkeler siyasi çözümü desteklediklerini iddia ediyor ancak ne yazık ki Hafter'e silah ve askeri ekipman sağlamayı sürdürüyor. Bu dış destek, Libya'daki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Akar, Libya'da siyasi bir çözümü destekleyen tüm taraflar ile çalıştıklarını vurgulayarak Libya hükümetini desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.TÜRKİYE VE ABD'NİN DAHA OLUMLU BİR YOLA GİRECEĞİNE İNANCIMIZ TAM Türkiye ve ABD'nin aralarındaki görüş farklılıklarına ve ilişkilerindeki iniş çıkışlara rağmen iki ülkenin birçok zorluğun üstesinden geldiğini anlatan Bakan Akar, "COVID-19 pandemisi, Türkiye-ABD ittifakı ve ortaklığının her zamankinden daha hayati önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tehdit dili ve yaptırımların, müttefikler arasındaki farklılıklara işaret etmek için uygun yollar olmadığına inanıyoruz. Ancak Türkiye ve ABD'nin geçmişte birçok kez yaptığı gibi daha olumlu bir yola gireceğine inancımız tamdır. Coğrafya kaderdir derler. Bizim durumumuzda bölgenin kaderi de Türkiye'ye bağlıdır. ABD'nin bunu fark edip küresel sorunlarla başa çıkmada Türkiye'ye başlıca bölgesel ortak olarak öncelik vermesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ gibi 'demokrasi düşmanlarına' karşı demokratik yollarla mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirterek, "ABD makamlarını FETÖ'ye karşı somut adımlar atmaya ve FETÖ'nün iadesi taleplerimizi yerine getirmeye çağırıyoruz." diye konuştu.  ABD VE ULUSLARARASI TOPLUM ERMENİSTAN'I UYARMALIDIR Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginliğe de dikkati çeken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, Ermenistan'ın saldırganlığını kınamakta ve bu sorunun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içerisinde barışçıl yollarla çözülmesini desteklemektedir. ABD ve uluslararası toplum, Ermenistan'ı bu tarz saldırılardan kaçınması ve bu sorunun çözülmesi için yapıcı bir yöntem benimsemesi için uyarmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.'NATO TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNİN MERKEZİNDEDİR, TÜRKİYE DE NATO'NUN'Türkiye'nin neredeyse 70 yıldır NATO müttefiki bir ülke olarak Avrupa-Atlantik güvenliğine çok önemli katkılar sunduğunu anlatan Bakan Akar, "NATO Türkiye'nin güvenliğinin merkezindedir, Türkiye de NATO'nun. Türkiye, NATO'nun misyon ve operasyonlarına katkı sunan ilk beş ülke, NATO'ya finansal açıdan katkı sunan ilk sekiz ülke arasında yer alıyor. NATO'ya bağlılığımız sağlamdır ve üzerimize düşen sorumluluğu almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Bakan Akar, NATO'nun değişen güvenlik ortamına göre başarıyla gelişim gösterdiğini ancak çok kutuplu bir dönemin de ortaya çıkmaya başladığını dile getirerek Çin gibi aktörlerin ekonomik ve askeri olarak çok öne çıktığını, Rusya'nın da önemli bir uluslararası aktör olduğunu vurguladı.Türkiye-AB ilişkilerine dair de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, "AB'ye üyelik bizim stratejik bir hedefimiz olmaya devam ediyor. AB ile kapsamlı ekonomik ilişkilerimiz var. Türkiye'nin AB ile ilişkileri kökleşmiş ve çok boyutludur. NATO üyesi olarak, Avrupa ve Transatlantik bölgesini etkileyen birçok sorunun çözümüne yönelik çabalara aktif olarak katkı sunuyoruz." dedi.'TÜRKİYE F-35 PROGRAMININ SADECE BİR MÜŞTERİSİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA ORTAĞIDIR'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'de savunma sistemlerinin ülke içi dizayn, geliştirme ve üretimine büyük önem yüklediklerini belirterek kendi kendine yetmeye odaklanıldığını ve bugüne kadar çok iyi sonuçlar elde edildiğini söyledi. ABD savunma endüstrisiyle yapıcı ve karşılıklı yararlı angajmanlara devam etmek istediklerini vurgulayan Bakan Akar, "İnanıyorum ki, Türkiye'nin daha gelişmiş bir ortak olarak katkı sunması kolaylaştırılırsa, Türkiye ve ABD'nin muhtemel iş birliği alanları gelecekte genişleyecektir." diye konuştu.

Bakan Akar, F-35 programına ilişkin ise "ABD hükümetinin F-35 programına ilişkin raporu gösterdi ki, Türkiye'nin programdan uzaklaştırılması, F-35 uçağının kritik parçaları, üretim takvimi ve maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu. Türkiye F-35 programının sadece bir müşterisi değil, aynı zamanda ortağıdır. F-35 teknolojisinin güvenliği, ABD için olduğu kadar Türkiye için de önemlidir. ABD'nin teknik anlamda S-400 ve F-35'lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız." ifadelerini kullandı. 

GÖRÜNTÜLER LOGOLU OLARAK FTP ADRESİNDEN GEÇİLDİ

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi Politika
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını...
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak 3. Sayfa
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı 3. Sayfa
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Magazin
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu 3. Sayfa
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi
Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi
Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu
Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor
Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Özlem Zengin Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Beyonce Acun Ilıcalı Gülben Ergen Merve Boluğur
Spor Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Mehmet Topal Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha Bayram Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bakan Akar:  NATO Türkiye'nin güvenliğinin merkezindedir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 00:00:37. #1.15#
title