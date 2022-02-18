Bakan Akar, NATO Toplantısı ikinci gün oturumunda temaslarda bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Akar, NATO Toplantısı ikinci gün oturumunda temaslarda bulundu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BRÜKSEL ? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katıldı.

BRÜKSEL ? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katıldı.

Akar, toplantı vesilesiyle Bulgaristan Savunma Bakanı Stefan Yanev, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de ayaküstü temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile görüştü.

Bakan Akar, NATO Toplantısı ikinci gün oturumunda temaslarda bulundu

Bakan Akar, NATO Toplantısı ikinci gün oturumunda temaslarda bulundu

Bakan Akar, NATO Toplantısı ikinci gün oturumunda temaslarda bulundu

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bulgaristan, Hulusi Akar, İspanya, Milli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title