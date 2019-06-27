Bakan Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde İttifakın Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uygulanması ile Külfet Paylaşımı konulu oturuma katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde İttifakın Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uygulanması ile Külfet Paylaşımı konulu oturuma katıldı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantının ikinci gününde İttifakın Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uygulanması ile Külfet Paylaşımı konulu oturuma katıldı. - BRÜKSEL
Kaynak: İHA
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