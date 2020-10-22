Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının video telekonferans yöntemi ile bağlandığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı. NATO Karargahında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili Ayrıştırma Mekanizmasının geliştirilmesine yönelik tedbirlerin de gündeme geldiği toplantıda, Bakan Hulusi Akar tarafından Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetleri ilişkin görüş ve önerileri dile getirildi. NATO Savunma Bakanları toplantısının yarınki oturumla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı