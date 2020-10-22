Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

22.10.2020 18:35 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:39
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının video telekonferans yöntemi ile bağlandığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı. NATO Karargahında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili Ayrıştırma Mekanizmasının geliştirilmesine yönelik tedbirlerin de gündeme geldiği toplantıda, Bakan Hulusi Akar tarafından Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetleri ilişkin görüş ve önerileri dile getirildi. NATO Savunma Bakanları toplantısının yarınki oturumla devam edeceği belirtildi.


Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı - HaberAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Ağbend kasabasının kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrol sağlandı." - HaberKarabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan kontrolüne geçti - HaberMHP Van İl Başkanlığında kongre hazırlığı - HaberAK Partili Özhaseki'den Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'a ziyaret - HaberİYİ Parti Genel Başkanı Akşener Bolu'da esnafı ziyaret etti - HaberİYİ Parti'deki "FETÖ" kriziyle ilgili gündemi sarsacak sözler: 6 ay öncesinden haberimiz vardı - HaberErmenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok - HaberSon dakika haberleri... İçişleri'nden Alevilere yönelik duvar yazısıyla ilgili açıklama - HaberFotoğraf karesinden çıkarılan İnce ateş püskürdü: Partide bölücü kimmiş herkes gördü - HaberSon dakika politika: İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - HaberSon dakika haberi... Kılıçdaroğlu OSB'lerde teknoloji liseleri kurmak istiyoruz - HaberSon dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "Yüz yüze ziyaret yapamayan hükümlü yakınları için uzaktan görüşme imkanı tanınacak" - HaberSon dakika haberi! Bakan Kurum: "Millet bahçelerimizi inşa ediyoruz. 77 ilimizde toplam büyüklüğü 50 milyon metrekareyi bulan 270 millet bahçesi yapıyoruz." - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Vladimir Putin Mustafa Şentop Engin Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Serdar Ortaç Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Can Bartu Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Garry Rodrigues
Daha Fazla Kız Ateş Çocuk Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 18:41:49. #1.14#
title