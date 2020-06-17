Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı (2)
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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı (2)

TOPLANTI YARIN DA DEVAM EDECEKMilli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na yarın devam edilmek üzere ara verildiğini duyurdu.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı (2)
17.06.2020 23:02 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:09

TOPLANTI YARIN DA DEVAM EDECEK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na yarın devam edilmek  üzere ara verildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 NATO ülkesinin Savunma Bakanlarının katıldığı video tele konferans toplantısında, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetlerimize ilişkin görüş ve önerilerimizi dile getirdi. Toplantı yarın da devam edecek" denildi. 

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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