Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın da devam edecek toplantıya Milli Savunma Bakanlığı karargahından katılıyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA