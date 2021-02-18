Bakan Akar: "(NATO Savunma Bakanları Toplantısı) Terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik."
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Bakan Akar: "(NATO Savunma Bakanları Toplantısı) Terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik."

18.02.2021 21:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:27
Bakan Akar:

Bakan Akar: "(NATO Savunma Bakanları Toplantısı) Terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik.

Bakan Akar: "(NATO Savunma Bakanları Toplantısı) Terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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