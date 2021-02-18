Bakan Akar: "(NATO Savunma Bakanları Toplantısı) Terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik."
18.02.2021 21:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:27
Bakan Akar: "(NATO Savunma Bakanları Toplantısı) Terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik.
Bakan Akar: "(NATO Savunma Bakanları Toplantısı) Terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer