Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı
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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı.

12.02.2020 20:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:40
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı

'nın başkenti 'de bulunan Savunma Bakanı , NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı.

NATO Savunma Bakanı Toplantısı nedeniyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkelerin Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. Bakan Akar, NATO Savunma Bakanlarının "Harekat ve Misyonlar" konulu oturum sonrası çekilen aile fotoğrafında bazı mevkidaşlarıyla ayak üstü sohbet etti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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