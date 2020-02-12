Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı

12.02.2020 20:35 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:35

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı.



NATO Savunma Bakanı Toplantısı nedeniyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkelerin Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. Bakan Akar, NATO Savunma Bakanlarının "Harekat ve Misyonlar" konulu oturum sonrası çekilen aile fotoğrafında bazı mevkidaşlarıyla ayak üstü sohbet etti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA