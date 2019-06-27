Bakan Akar, NATO'nun ikinci gün oturumuna katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantının ikinci gününde "İttifakın Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uygulanması ile Külfet Paylaşımı" konulu oturuma katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA