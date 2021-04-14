Bakan Akar, NATO'nun Afganistan toplantısına katıldı
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Bakan Akar, NATO'nun Afganistan toplantısına katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Akar, NATO'nun Afganistan toplantısına katıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın NATO üyesi ülkelerin savunma ve Dışişleri Bakanları ile Afganistan gündemli toplantıda görüştüğünü açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın NATO üyesi ülkelerin savunma ve Dışişleri Bakanları ile Afganistan gündemli toplantıda görüştüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Afganistan gündemli toplantısına katıldı. Üye ülkelerin savunma ve dışişleri bakanlarının iştirak ettiği toplantıda; Afganistan'daki güvenlik durumu, barış sürecine ilişkin gelişmeler, ittifakın Afganistan politikası görüşüldü" denildi.


Bakan Akar, NATO'nun Afganistan toplantısına katıldı
Bakan Akar, NATO'nun Afganistan toplantısına katıldı
Bakan Akar, NATO'nun Afganistan toplantısına katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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