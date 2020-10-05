Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
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Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

05.10.2020 16:20 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:36

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Baş başa gerçekleştirilen görüşme sonrasında Akar ve Stoltenberg heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmelerde, başta Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler olmak üzere, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen teknik toplantılar ve NATO konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerde Akar tarafından; "NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda genel ilkelerde ortak anlayışa varılmasının önemi ile Türkiye'nin konunun diyalogla ön koşulsuz çözülmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdürdüğü" ifade edildi.

(Bayram Türüdü/İHA)

Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bayram Akkaya

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