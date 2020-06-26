Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO konularına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA