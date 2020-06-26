Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
26.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:38

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO konularına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

 


Kaynak: DHA

Manşet

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