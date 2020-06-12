Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
12.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:17

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmede, NATO ve başta Suriye ile Libya olmak üzere bölgesel konularda ve 17-18 Haziran'da telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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