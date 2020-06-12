Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
12.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:17
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmede, NATO ve başta Suriye ile Libya olmak üzere bölgesel konularda ve 17-18 Haziran'da telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
Kaynak: DHA