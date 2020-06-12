Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
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Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
12.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:19

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO ve başta Suriye ile Libya olmak üzere bölgesel konularda ve 17-18 Haziran'da telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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