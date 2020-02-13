Bakan Akar, NATO'da 'Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı' konulu toplantıya katıldı
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşları ile yaptığı ikili görüşmelerin yanı sıra 'Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı' konulu toplantıya katıldı.
13.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:40
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşları ile yaptığı ikili görüşmelerin yanı sıra 'Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı' konulu toplantıya katıldı.
Kaynak: DHA