Bakan Akar, NATO'da Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı. Belçika'nın Başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı sonrasında bütün Bakanların katılımı ile NATO aile fotoğrafı çektirdi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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