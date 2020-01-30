Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti
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Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.

30.01.2020 19:11 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:11
Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı , NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı kabul etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, konuk komutanın bakanlık şeref defterini imzaladığı, daha sonra gerçekleşen görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral 'in de katıldığı belirtildi. Kabulde NATO savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

 


Kaynak: DHA
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