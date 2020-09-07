Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüşecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüşecek

Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüşecekMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile bakanlıkta bir araya gelecek.

Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüşecek
07.09.2020 10:06 | Son Güncelleme: 07.09.2020 10:10

Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüşecek

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile bakanlıkta bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Orgeneral Peach ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün bir araya gelecek. Görüşmenin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından yapılacak olması önem taşıyor. 

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Mansur Yavaş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Demet Evgar Çağatay Ulusoy Tayanç Ayaydın
Spor Can Bartu Lionel Messi Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Enner Valencia
Daha Fazla Kpss Kaza Bursa Eylül
Şu an buradasınız: Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüşecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 10:12:46. #1.15#
title