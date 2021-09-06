Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Bauer'i kabul etti
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Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Bauer'i kabul etti

Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Bauer'i kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye gelen NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye gelen NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'i kabul etti. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Bauer'i kabul etti
Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Bauer'i kabul etti
Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Bauer'i kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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