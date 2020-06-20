Bakan Akar, Namaz Dağı'nda
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Bakan Akar, Namaz Dağı'nda

Bakan Akar, Namaz Dağı'nda MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile birlikte Şırnak'taki temasları kapsamında Namaz Dağı'na geçerek, buradaki jandarma komando taburunda inceleme yaptı.

Bakan Akar, Namaz Dağı'nda
20.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:30

Bakan Akar, Namaz Dağı'nda 

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile birlikte Şırnak'taki temasları kapsamında Namaz Dağı'na geçerek, buradaki jandarma komando taburunda inceleme yaptı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak'taki incelemeleri kapsamında helikopterle Namaz Dağı'na da gitti. Akar, Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulundu. Bakan Akar, jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti. Bakan Akar ve komutanlar temaslarının ardından bölgeden ayrıldı.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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