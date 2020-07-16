Bakan Akar, Nahçivan Ordu Komutanı ile bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nahçivan Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nahçivan Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul etti. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı. (İHA) Kaynak: İHA