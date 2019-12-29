Bakan Akar: Mutabakata saygılıyız, İdlib'deki 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız

29.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:27

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi mutabakatı kapsamında TSK'ya ait 12 gözlem noktasının oluşturulduğunu belirterek, "Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca ve fedakarane bir şekilde ifa eden 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Burada kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile sınır birliklerine inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, buradan Reyhanlı'ya geçti. Birlikleri denetleyen Bakan Akar ve komutanlar, sınırın sıfır noktasında bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya gelerek brifing aldı, talimatlar verdi.

Kaynak: DHA