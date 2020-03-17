Bakan Akar: "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları...
Bakan Akar: "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir.
17.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:03
Bakan Akar: "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA