Bakan Akar: "Milli Savunma Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, 80 milyar 439 milyon 536 bin lira olarak huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır."
Bakan Akar: "Milli Savunma Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, 80 milyar 439 milyon 536 bin lira olarak huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır.
Bakan Akar: "Milli Savunma Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, 80 milyar 439 milyon 536 bin lira olarak huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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