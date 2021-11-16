Bakan Akar: "Milli Savunma Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, 80 milyar 439 milyon 536 bin lira olarak huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır." - Haberler
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Bakan Akar: "Milli Savunma Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, 80 milyar 439 milyon 536 bin lira olarak huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Akar:

Bakan Akar: "Milli Savunma Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, 80 milyar 439 milyon 536 bin lira olarak huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır.

Bakan Akar: "Milli Savunma Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, 80 milyar 439 milyon 536 bin lira olarak huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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