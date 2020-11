Son dakika haberi: Bakan Akar: Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek (2)

Son dakika haberi: 'MAYINLARI TOPLAYIP, ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİZ'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de yapılan havalimanı yeni terminal binası temel atma töreninde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de yapılan havalimanı yeni terminal binası temel atma töreninde konuştu. Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çevredeki tüm kardeş ülkelerle yakın ilişki içinde bulunduklarını belirterek, "Yakın zamanda Azerbaycan'daki olayları yakından takip ettiniz. Oradaki Azerbaycan Türkünün 30 yıldan beri çektiği cefaya kahraman Azerbaycan ordusu son vermiştir. Bu konuda daima Azerbaycan Türkünün haklı davasının yanındayız. Bazıları bu konuyu çarpıtıyor hem Türk medyasında hem dünya medyasında. Buna çok rastlıyoruz, bu tamamen yanlış. Hiçbir şekilde Azerbaycan ordusu oradaki şehri yakıp yıkmadı. Tam tersine Ermenistan ordusu oradaki yerleşim yerlerine 30 yıldır eziyeti, cefayı yaptılar, halen de yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TSK HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI'Akar, Azerbaycan'ın yanında olduklarını ve Azerbaycan ile çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri, TBMM'nin aldığı izin çerçevesinde bölgeye gitmek için hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde inşallah bölgeye intikal edecekler. Oradaki konulardan en önemlileri de yine insani konular. Ermenistan her tarafı yakıp yıktı, bunlar görülüyor, bunlar kayıt altında. Her türlü barbarlığı yapmaya devam ediyorlar. İlaveten de gittikleri her yere mayın ve bir sürü patlayıcı bırakmak suretiyle bundan sonra gelecek kadın, çocuk ve insan varsa onların hayatına kastediyorlar. Türkiye'den gidecek Mehmetçik, Azerbaycan'daki kardeşlerimize yardım sağlayacak. İnşallah buradaki mayınları toplayıp, etkisiz hale getirmek suretiyle kardeşlerimizin zarara uğramasını önlemeye çalışacağız. Sonuç olarak ülkemizde ve kardeş ülkelerde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Biz biliyoruz ki birinci görevimiz ülkemizin, kardeşlerimizin bekası, diğer görevimiz ise milletlerin refahı. Bu konuda yapılabilecek ne varsa çalışmalarımız aralıksız olarak sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

