Bakan Akar: "(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, aynı zamanda... Bakan Akar: "(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, aynı zamanda tüm halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz.

Bakan Akar: "(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, aynı zamanda tüm halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz." - ANKARA Kaynak: İHA