Bakan Akar, Maltalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Savunma Bakanı Byron Camilleri ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Savunma Bakanı Byron Camilleri ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Savunma Bakanı Byron Camilleri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konularında bilgi alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: DHA