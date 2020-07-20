Bakan Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü. Akar, konuk Bakanı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Camilleri'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Kaynak: AA