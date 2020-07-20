Bakan Akar, Malta İçişler Bakanı Camilleri ile görüştü
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü.
20.07.2020 11:28 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:23
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü.
Bakan Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri'yi bakanlıkta düzenlenen askeri törenle karşıladı. Camilleri'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA