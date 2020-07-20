Bakan Akar, Malta İçişler Bakanı Camilleri ile görüştü MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü. Bakan Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri'yi bakanlıkta düzenlenen askeri törenle karşıladı. Camilleri'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA