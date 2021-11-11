Son dakika haber... Bakan Akar, Macar mevkidaşı ile bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Bakan Akar, Macar mevkidaşı ile bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bakan Akar, Macar mevkidaşı ile bir araya geldi

Gelen son dakika haberine göre Bakan Akar, Macar mevkidaşı ile bir araya geldiMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Macar mevkidaşı ile bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Hulusi Akar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye'yi ziyareti dolayısıyla Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmede ikili ve bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Bakanlar Hulusi Akar ve Tiber Benko; tarihsel ve köklü ilişkilere sahip Türkiye ve Macaristan arasındaki askeri eğitim ve iş birliği faaliyetlerinin artırılarak devamı konusunda görüş birliğine vardı.

Haber :  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

 Türkiye'de 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti

 Son dakika haberleri: Macaristan Başbakanı Orban: 'Avrupa Birliği, Türkiye'ye (göç konusunda) olabildiğince yüksek miktarda destek vermelidir'

Son dakika haberleri: Macaristan Başbakanı Orban: "Avrupa Birliği, Türkiye'ye (göç konusunda) olabildiğince yüksek miktarda destek vermelidir"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title