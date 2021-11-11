Son dakika haber... Bakan Akar, Macar mevkidaşı ile bir araya geldi
Gelen son dakika haberine göre Bakan Akar, Macar mevkidaşı ile bir araya geldiMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile bir araya geldi.
Bakan Akar, Macar mevkidaşı ile bir araya geldi
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Hulusi Akar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye'yi ziyareti dolayısıyla Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmede ikili ve bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Bakanlar Hulusi Akar ve Tiber Benko; tarihsel ve köklü ilişkilere sahip Türkiye ve Macaristan arasındaki askeri eğitim ve iş birliği faaliyetlerinin artırılarak devamı konusunda görüş birliğine vardı.
Haber : ANKARA,
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