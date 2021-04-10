Bakan Akar, Londra'da 'Türkiye'nin Stratejik Perspektifi' oturumuna katıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 'Savunma ve Güvenlik: Türkiye'nin Stratejik Perspektifi' konulu oturuma katıldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 'Savunma ve Güvenlik: Türkiye'nin Stratejik Perspektifi' konulu oturuma katıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, Londra ziyareti sırasında Chatham House tarafından video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 'Savunma ve Güvenlik: Türkiye'nin Stratejik Perspektifi' konulu oturuma katıldı. Bakan Akar, konuşmasında, başta bölgesel savunma ve güvenlik konuları olmak üzere terörle mücadele, gerçekleştirilen operasyonlar, askeri eğitim, yardım, danışmanlık görevleri, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki gelişmeler, NATO, AB, FETÖ ile mücadele konularında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı