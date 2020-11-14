Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile bir araya geldi

14.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:40
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi.

İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken görüşmede, Bakan Akar tarafından; Siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmelerin yakından takip edildiği, Türkiye'nin amacının; toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış; barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmak olduğu, Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceği ve Türkiye'nin istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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