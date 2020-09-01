Bakan Akar, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Akar, Libyalı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü.

Bakan Akar, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
01.09.2020 17:43 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:47

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladığı Namroush ile birlikte heyetlerarası görüşmeye de başkanlık etti. Görüşmelerde Bakan Akar, Türkiye'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirtti. Barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını ifade eden Bakan Akar, 'Libya Libyalılarındır' diyerek, Türkiye'nin, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini belirtti. Görüşmelere, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Kaynak: DHA

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