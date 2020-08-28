Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi.
28.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:51
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA